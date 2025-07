Ue nuove norme su liquidi nei trolley valgono in 21 Paesi

La Commissione europea ha ricevuto "la valutazione della Conferenza europea dell'aviazione civile e ha accordato il via libera" agli " scanner aeroportuali che consentono ai passeggeri di portare a bordo contenitori di liquidi più grandi ": si tratta di "700 scanner situati in circa 21 Stati membri" e "ora spetta agli aeroporti adottare le misure pratiche". Lo indica una portavoce della Commissione europea. Dunque, "non tutti i passeggeri in tutta l'Ue possano portare con sé contenitori di liquidi più grandi. La responsabilità di informare i passeggeri spetta ancora e continuerà a spettare ai singoli scali", ha evidenziato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ue, nuove norme su liquidi nei trolley valgono in 21 Paesi

Non tutti gli aeroporti adotteranno le nuove norme sul trasporto dei liquidi - Ci sono nuove regole per l’imbarco dei bagagli a mano negli aeroporti italiani. In seguito alla normativa dell’Ecac (European civil aviation conference, cioè l’organizzazione che riunisce le autorità dell’aviazione civile di 44 Paesi membri, di cui 27 comunitari e 17 non comunitari), l’Ente.

Ue, nuove norme su liquidi nei trolley valgono in 21 Paesi - La Commissione europea ha ricevuto "la valutazione della Conferenza europea dell'aviazione civile e ha accordato il via libera" agli " scanner aeroportuali che consentono ai passeggeri di portare a bordo contenitori di liquidi più grandi": si tratta di "700 scanner situati in circa 21 Stati membri" e "ora spetta agli aeroporti adottare le misure pratiche".

