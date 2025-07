Ucraina ultimatum Trump non ferma Mosca Uccisi altri civili

Cinque civili sono stati uccisi e altri tre sono rimasti feriti questa mattina in un attacco delle forze di Mosca nella regione di Kharkiv. Ultimatum di Trump a Putin. Ma la guerra continua. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, ultimatum Trump non ferma Mosca. Uccisi altri civili

L’ultimatum di Trump alla Russia potrebbe ritorcersi contro l’America stessa - Col suo recente operato Trump ha mescolato insieme tre delle sue grandi passioni: stringere accordi, imporre dazi e lanciare ultimatum.

Ucraina, Trump andrà a Istanbul: “Ci saranno Putin e Zelensky”. Mosca boccia l’ultimatum: “Non si parla così alla Russia” - "Non è questo il modo di parlare alla Russia", ha tagliato corto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, respingendo l'ultimatum di Macron e degli altri "volenterosi" al Cremlino.

A Tirana i volenterosi con Zelensky chiamano Trump. Le sanzioni dopo l’ultimatum - Bruxelles. Di fronte al rifiuto di Vladimir Putin di sedersi al tavolo con Volodymyr Zelensky per negoziare la pace, i leader europei della coalizione dei volenterosi hanno annunciato l’in.

Media, gli Usa schierano armi nucleari in Gb: Segnale a Putin. Ultimatum di Trump - Fonti: ok dall'Italia al sorvolo di aereo russo diretto a Ginevra; Ucraina sotto attacco, Trump lancia un nuovo ultimatum a Mosca; Mosca a Trump: Restiamo impegnati in processo pace. Zelensky: 22 morti in 24 ore. LIVE.

Ucraina sotto attacco, Trump lancia un nuovo ultimatum a Mosca - Sara Costantini – Città del Vaticano L’attacco più grave è avvenuto nella tarda serata di ieri, quando quattro bombe aeree teleguidate russe hanno colpito il carcere di Bilenkiv, nella regione di Zapo ... Si legge su informazione.it

Mosca ignora l'ultimatum di Trump, 25 morti negli ultimi attacchi in Ucraina - Nonostante, o forse proprio per, il nuovo ultimatum che il presidente americano Donald Trump ha lanciato a Vladimir Put ... Secondo msn.com