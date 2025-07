Ucraina Trump | Ultimatum a Russia è di 10 giorni da oggi | Una vergogna che Putin non risponda

Oltre 20 persone sono state uccise e oltre 40 sono rimaste ferite nei raid russi sulle regioni di Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk, nell'Ucraina sud-orientale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, Trump: "Ultimatum a Russia è di 10 giorni da oggi" | "Una vergogna che Putin non risponda"

Ucraina: Trump, colloqui con Mosca e Kiev proseguono - Roma, 8 mag. (LaPresse) – “I colloqui con Russia e Ucraina proseguono. Gli Stati Uniti chiedono, idealmente, un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni.

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Vladimir Putin domani sarà a Istanbul per i colloqui diretti Russia-Ucraina da lui proposti, ma che al momento non prevedono la sua presenza? La domanda resta senza risposta a due giorni dall’incontro tra delegazioni russa e ucraina sul Bosforo.

Ucraina, Trump: "Potrei essere ai colloqui di Istanbul" - Donald Trump è tornato a parlare dei negoziati sulla guerra tra Russia e Ucraina, durante la sua visita a Doha.

Ucraina, ultimatum Trump non ferma Mosca. Uccisi altri civili

Ucraina Ultimatum di Trump alla Russia "Non mi interessa più parlare con Putin, ha 12 giorni per una tregua. Non vediamo progressi verso il cessate il fuoco, aspettare non ha senso". La replica di Mosca "Ogni ultimatum Usa è un passo verso la guerr

Media, gli Usa schierano armi nucleari in Gb: Segnale a Putin. Ultimatum di Trump - Fonti: ok dall'Italia al sorvolo di aereo russo diretto a Ginevra; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Trump: “Nessuna risposta da Mosca, è una vergogna”; Russia. Ucraina: Trump riduce i tempi e promette sanzioni senza precedenti.

Guerra Ucraina, attacco russo a istituto penitenziario dopo ultimatum di Trump a Putin: 16 morti e 35 feriti - Nuovo raid russo in Ucraina: nella notte tra lunedì e martedì almeno 20 persone sono state uccise. fanpage.it scrive

Raid russi sull'Ucraina, nella notte almeno 20 morti. Mosca: 'preso nota dell'ultimatum di Trump' - Mosca fa sapere invece che le difese aeree russe hanno abbattuto la notte scorsa 74 droni ucraini in 5 regioni del Paese. Lo riporta ansa.it