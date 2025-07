Ucraina raid russi su Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk colpito un carcere 20 morti; attacco droni di Kiev su Rostov 1 vittima - VIDEO

Raid multipli colpiscono strutture penitenziarie, ferroviarie e civili con uso intensivo di droni, missili e KAB Nella notte fra luned√¨ 28 e marted√¨ 29 luglio, si sono registrati raid russi in Ucraina, soprattutto negli oblast di Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk. √ą stato colpito anche un carcere. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it ¬© Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, raid russi su Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk, colpito un carcere, 20 morti; attacco droni di Kiev su Rostov, 1 vittima - VIDEO

