Ucraina attacco russo su Zaporizhzhia | 16 morti e 35 feriti

Pesante attacco russo nella notte sulla regione di Zaporizhzhia, in Ucraina. “La notte scorsa il nemico ha bombardato la regione di Zaporizzja 8 volte, in precedenza con i Fab. Ha sparato anche alla colonia penale. 16 persone sono morte e 35 sono rimaste ferite. Ai feriti viene fornita tutta l’assistenza medica necessaria. I locali dell’istituzione sono stati distrutti. Le abitazioni private vicine sono state danneggiate”. Lo scrive sul suo canale Telegram Ivan Fedorov, governatore dell’oblast. Droni di Kiev colpiscono sud della Russia, un morto.  E’ di un morto il bilancio di un attacco ucraino con un drone nella Russia meridionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, attacco russo su Zaporizhzhia: 16 morti e 35 feriti

