Ucraina attacco russo a istituto penitenziario dopo ultimatum di Trump a Putin | 16 morti e 35 feriti

Nuovo raid russo in Ucraina: nella notte tra lunedì e martedì almeno 20 persone sono state uccise. Di queste, 16 si trovavano in un istituto penitenziario di Zaporizhzhia, che pure è stato colpito. Kiev: "I russi non si fermeranno finché non saranno fermati". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ucraina - russo - istituto - penitenziario

Ucraina: Kiev, in raid russo morta famiglia capo vigili del fuoco Pryluky - Torino, 6 giu. (LaPresse) – Un attacco russo con droni ha colpito nella notte Pryluky, nella regione di Chernihiv.

Ucraina, raid russo su Kiev alla vigilia della tregua: almeno 2 morti - (Adnkronos) – Raid della Russia contro l'Ucraina oggi, mercoledì 7 maggio, alla vigilia della tregua annunciata dal presidente russo Vladimir Putin.

7 Maggio 2025 – Iniziata la tregua di tre giorni proclamata dal presidente russo Putin in Ucraina - E’ scattata la tregua di tre giorni in Ucraina decisa dal presidente russo Vladimir Putin nell’ambito delle celebrazioni del 9 maggio per la vittoria dell’Armata Rossa nella Seconda Guerra Mondiale.

Kiev, attacco russo a istituto penitenziario, 16 morti. Trump a Putin: 10 giorni per tregua - Raid russi sull'Ucraina, nella notte almeno 20 morti; Guerra Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia, colpita anche una prigione: almento 16 morti e 35 feriti; Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Zelensky plaude alla determinazione di Trump su Putin. Medvedev: «Ogni ultimatum degli Usa è un passo verso la guerra».

Ucraina, attacco russo a istituto penitenziario dopo ultimatum di Trump a Putin: 16 morti e 35 feriti - Nuovo raid russo in Ucraina: nella notte tra lunedì e martedì almeno 20 persone sono state uccise. Da fanpage.it

Guerra Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia, colpita anche una prigione: almento 16 morti e 35 feriti - Il presidente americano, in Scozia con al fianco il premier britannico Starmer, ha ribadito di essere 'deluso' dallo zar, fissando una nuova scadenza ... Riporta leggo.it