Tuttosport – Gattuso Buffon e Bonucci all’allenamento

2025-07-28 22:36:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: Il tour dei centri sportivi delle squadre di Serie A per il nuovo tecnico della Nazionale è appena cominciato. Dopo aver fatto visita alla Juventus ieri alla Continassa e settimana scorsa alla Roma di Gasperini a Trigoria, Gennaro Gattuso si è oggi recato al quartier generale dell’ Inter, ad Appiano Gentile, dove ha ovviamente incontrato Christian Chivu ed i calciatori nerazzurri. Con il nuovo ct degli Azzurri, presenti anche gli ex bianconeri Gianluigi Buffon – capo delegazione della Nazionale – e Leonardo Bonucci, assistente di Gattuso assieme a Luigi Riccio, in compagnia del segretario organizzativo del Club Italia Mauro Vladovich. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

