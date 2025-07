Tutti insieme per salvare la Pesa Il Consiglio vota nell’alveo del fiume

L’allerta meteo ha tenuto tutti con il fiato sospeso, con il rischio di dover rinviare la seduta o di spostarla altrove riducendone la portata simbolica. Alla fine, però, la tregua concessa dal meteo ha retto: nell’alveo della Pesa, oggi in secca, il consiglio comunale di Montelupo ha approvato la mozione presentata da tutti i gruppi consiliari che impegnava il sindaco Simone Londi e la giunta ad attivarsi con gli enti preposti per "preservare l’ ecosistema e la biodiversità del torrente Pesa dalle persistenti secche estive e dagli effetti della crisi climatica ". L’atto è stato discusso nel torrente, nell’arco di una seduta alla quale hanno assistito fra gli altri anche il senatore dem Dario Parrini, il consigliere regionale dem Enrico Sostegni e il governatore Eugenio Giani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Tutti insieme per salvare la Pesa". Il Consiglio vota nell’alveo del fiume

In questa notizia si parla di: tutti - pesa - consiglio - alveo

Un Consiglio Comunale... nel fiume! Lunedì 28 luglio alle ore 18.30 il Comune di Montelupo Fiorentino terrà una seduta straordinaria del Consiglio Comunale direttamente nell’alveo del torrente Pesa, nel tratto a monte della passerella pedonale di piazza 8 Vai su Facebook

Tutti insieme per salvare la Pesa. Il Consiglio vota nell’alveo del fiume; Per la prima volta un consiglio comunale in un fiume. Montelupo ha scelto di organizzarlo in Pesa per creare consapevolezza sulla situazione del torrente in estate; A Montelupo Consiglio comunale nell’alveo del Pesa per protestare contro emungimenti eccessivi.

"Tutti insieme per salvare la Pesa". Il Consiglio vota nell’alveo del fiume - L’allerta meteo ha tenuto tutti con il fiato sospeso, con il rischio di dover rinviare la seduta o di spostarla altrove riducendone la portata simbolica. Da lanazione.it

Consiglio comunale nella Pesa. Siccità, idee per salvare il torrente. Nove i punti in discussione - Lo scopo è quello di sensibilizzare sulla crisi climatica e la biodiversità . Scrive msn.com