tutte le medaglie per bonicelli gli atleti omaggiano il lecchese

Quarantatrè podi per Bonni. Gli azzurri universitari che hanno partecipato alle 32esima Universiade estiva che si è svolta nella regione metropolitana Reno-Ruhr in Germania, dedicano i loro successi a Lorenzo Bonicelli, l’atleta di 23 anni di Abbadia Lariana, promessa degli anelli, che durante la sua gara si è infortunato gravemente. I compagni di Nazionale delle FederCusi, la Federazione italiana dello Sport universitario, hanno conquistato in tutto 43 medaglie: 14 d’oro, 10 d’argento e 19 di bronzo. Le hanno dedicate proprio a Bonni, che al momento è ancora ricoverato in Terapia intensiva al Policlinico universitario di Essen. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

