Tutor coordinatori nei percorsi abilitanti | il Ministero conferma l’esonero fino a dicembre 2025

Con una comunicazione inviata il 28 luglio 2025 agli Uffici scolastici regionali, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito un aggiornamento operativo in merito alla gestione delle attività di tirocinio previste nei percorsi universitari e accademici per l’abilitazione dei docenti delle scuole secondarie. La nota fa riferimento al Decreto Ministeriale n. 243 del 3 dicembre 2024, adottato congiuntamente con il Ministero dell’Università e della Ricerca e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: ministero - percorsi - dicembre - tutor

Ritardi percorsi abilitanti: a rischio lo scioglimento della riserva per le GPS, nessuna proroga dal Ministero - I percorsi abilitanti per docenti del secondo ciclo, avviati con notevole ritardo, stanno generando forte preoccupazione tra i partecipanti.

Percorsi sostegno 3 anni di servizio e abilitazioni estero al via: 25.200 posti per le Università . Piattaforma aperta fino al 3 giugno. AVVISI Ministero - Il Ministero dell'istruzione e del Merito dà seguito ai decreti n. 75 e n. 77 del 24 aprile 2025, di attuazione degli articoli 6 e 7 del DL n.

Percorsi specializzazione sostegno 3 anni di servizio: non vale il 2024/25, titolo utile per GPS e concorsi. Le FAQ del Ministero - Percorsi specializzazione sostegno per docenti con almeno 3 anni di servizio negli ultimi cinque riferiti al medesimo grado di istruzione: saranno attivati sulla base dell'art.

La scorsa settimana, INDIRE ha pubblicato gli avvisi per le iscrizioni ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico rivolte ai... Vai su Facebook

Tutor coordinatori nei percorsi abilitanti: il Ministero conferma l’esonero fino a dicembre 2025; Percorsi abilitanti 2024/25: pubblicato il decreto MUR di attivazione e di autorizzazione dei posti; Docenti Tutor percorsi abilitanti, il contratto scade il 31 dicembre. Dovranno rientrare in classe? Conseguenze per le supplenze.

Percorsi di orientamento secondarie di secondo grado, avviso per le classi terze, quarte e quinte: pubblicato il Manuale Operativo Gestione - Il 23 aprile scorso, il Ministero ha pubblicato un avviso nell’ambito delle azioni previste a valere sull’Obiettivo specifico 10. Segnala tecnicadellascuola.it

Percorsi abilitanti 30 CFU: scattano i controlli del ministero sui ... - Per questo il ministero non può permettersi ulteriori passi falsi, e ha avviato immediate verifiche su alcuni atenei in merito all’attivazione di percorsi abilitanti da 30 CFU. msn.com scrive