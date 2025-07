turchia ed ue questione di mare black sea e di rischi russia

La Turchia chiede ufficialmente di entrare in Ue: le parole del ministro degli esteri Hakan Fidan vanno lette senza commettere l’errore di un’analisi con i paraocchi, ma allargata ad una serie di elementi che, gioco forza, sono tutti interconnessi. Gli intrecci con Medio oriente e Libia, le relazioni con la Casa Bianca, la partita della difesa, le mire sul Mar Nero, le nuove frontiere extra Mediterraneo come il Golfo, l’Africa e l’Indopacifico. Nel mezzo il futuro della Nato, i progetti europei e le ambizioni di Paesi come Ucraina, Moldavia, Georgia su cui gli occhi americani sono vigili. Qui Ankara Fidan ha ribadito “l’impegno incrollabile della Turchia” nei confronti dell’adesione all’Unione europea durante i colloqui a Istanbul con la commissaria europea per l’allargamento Marta Kos. 🔗 Leggi su Formiche.net

