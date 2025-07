Tumore al polmone | l' ospedale Maggiore centro di eccellenza diagnosi e trattamento

IIl prossimo 1 agosto si celebra la Giornata mondiale del tumore al polmone. L'ospedale Maggiore di Novara centro di eccellenza nazionale nella diagnosi e trattamento della malattia grazie al Gic, il Gruppo interdisciplinare cure altamente specializzato.Il tumore al polmone rappresenta in Italia. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Tumore al polmone: come candidarsi allo screening per forti fumatori (che può farti smettere con le sigarette) - Milano, 13 maggio 2025 – L’alleanza Fondazione Veronesi -Irccs San Raffaele affila le armi per la battaglia contro il tumore al polmone, una delle patologie più ricorrenti nel campo delle neoplasie.

Tumore al polmone, Cardillo (San Camillo): "Con intervento precoce 80-90% vivo a 5 anni" - 'Cruciale screening gruppi a rischio' Roma, 9 lug. (Adnkronos Salute) - "La diagnosi precoce è un elemento cruciale nella lotta contro il tumore al polmone, una malattia la cui prognosi resta ancora oggi molto severa".

Tumore al polmone, primo bilancio del progetto diagnosi precoce al 'San Camillo' di Roma - Dedicato alla popolazione più a rischio come i forti fumatori over 55 ha permesso di intervenire su neoplasie in fase precoce Roma, 9 lug.

Innovazione all'Ospedale Maggiore di Bologna: primo intervento di crioablazione su nodulo polmonare maligno; Crioablazione, intervento record a Bologna. "Così il freddo sconfigge i tumori".

Tumore ai polmoni, quando la terapia migliore è anche quella più saggia (e valuta la qualità di vita del paziente) - Oggi sono molti e validi i farmaci nuovi, ma non bisogna sottovalutare gli effetti collaterali. Riporta msn.com

Immunoterapia per tumore al polmone, scoperta mutazione che può aiutare la cura - Scoperta la mutazione di un gene che potrebbe rendere più efficace l’immunoterapia per i tumori polmonari non a piccole cellule. dilei.it scrive