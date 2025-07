Tuffi Giovannini e Conte mancano la finale del sincro maschile dalla piattaforma

Non ci sarà una coppia azzurra nella finale del sincro maschile dai dieci metri ai Mondiali di Singapore. Riccardo Giovannini e Simone Conte non riescono a centrare la qualificazione, concludendo al dodicesimo posto con il punteggio complessivo di 337.98. Il giovane due italiano ha pagato a caro prezzo gli errori nel triplo e mezzo indietro raggruppato (53.46) e nel triplo e mezzo avanti carpiato (55.80). Si trattava dell’esordio in una rassegna iridata per questa coppia, che comunque ha talento per continuare a crescere e migliorarsi ulteriormente. L’eliminatoria di questa mattina è stata vinta con abbastanza facilità dalla coppia cinese composta da Cheng Zilong e Zhu Zifeng con il punteggio di 423. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tuffi, Giovannini e Conte mancano la finale del sincro maschile dalla piattaforma

In questa notizia si parla di: giovannini - conte - finale - sincro

