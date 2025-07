Tuffi Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini in finale del sincro dai tre metri ai Mondiali 2025

Missione compiuta per Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini, impegnate nella nottata italiana nei preliminari del sincro femminile dai tre metri, gara valida per i Mondiali 2025 di tuffi a Singapore. Le due azzurre, infatti, hanno ottenuto il quinto punteggio d’accesso alla finale che si disputerĂ alle 09.32 italiane di oggi, dove le ragazze nostrane cercheranno di migliorare i propri score per salire di livello. Pellacani e Pizzini non hanno brillato in modo particolare nell’esecuzione dei due tuffi obbligatori: 45.00 con l’ordinario indietro carpiato e 43.80 con il tuffo rovesciato carpiato. 88.80 punti il totale prima dei liberi e, anche in questo caso, qualcosa da perfezionare in vista dell’atto conclusivo c’è. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tuffi, Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini in finale del sincro dai tre metri ai Mondiali 2025

In questa notizia si parla di: pellacani - pizzini - tuffi - chiara

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia punta su Pizzini/Pellacani nel sincro donne. C’è Giovannini dalla piattaforma - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare dei Campionati Europei di tuffi ad Antalya.

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: la nuova coppia Pizzini/Pellacani nel sincro donne. C’è Giovannini dalla piattaforma - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare dei Campionati Europei di tuffi ad Antalya.

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Giovannini e Conte a caccia della finale nella piattaforma. Attesa per Pizzini/Pellacani - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.52: Per il podio lotta aperta tra il polacco Robert Lukaszewicz, lo spangolo Carlos Camacho del Hoyo, i tedeschi Rosler e Avila Sanchez e magari anche il nostro Riccardo Giovannini.

#Singapore2025 Fase preliminare Tuffi - 3m sincro donne Chiara Pellacani e Elisa Pizzini ? 262.56 in FINALE col 4Âş punteggio (Cina in prima piazza con 310.68 Segue GB 294.03 Messico 268.38) ? finale oggi dalle 9.30 #AQUASingapore2025 Vai su X

LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Pellacani/Pizzini in finale dai 3 metri, attesa per Conte/Giovannini dalla piattaforma; Tuffi, Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini in finale del sincro dai tre metri ai Mondiali 2025; Europei ad Antalya. Quarti Giovannini dai 10mt e Pellacani-Pizzini nel sincro.

Mondiali. Pellacani e Pizzini in finale dai 3 sincro - Di nuovo tuffi sincro nella quarta giornata del mondiale diving a Singapore. Da federnuoto.it

La romana Chiara Pellacani vince il bronzo nei tuffi ai mondiali di Singapore - La tuffatrice di Roma classe 2002 ha conquistato il terzo gradino del podio dal trampolino di un metro, è la terza italiana della storia a salire sul podio di categoria dopo Tania Cagnotto ed Elena Be ... Si legge su romatoday.it