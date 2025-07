TS – Como Fabregas saluta una delle ali | accordo con l’Olympiacos

2025-07-29 18:57:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di TS: Non solo acquisti, il Como ha incominciato a incassare qualcosa. Il club lariano è tra i piĂą attivi sul calciomercato e sta regalando a Fabregas una squadra colma di qualitĂ e di talento da costuire. Oltre ai diamanti Nico Paz e Diao, l’allenatore spagnola si è visto rinforzare la rosa con Jesus Rodriguez, Baturina, Kuhn, Addai, in aggiunta ad altri calciatori riscattati. Tanta qualitĂ , come confermato anche dall’amichevole contro l’Ajax, ma anche un po’ di caos con tanti giocatori per lo stesso ruolo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – Como, Fabregas saluta una delle ali: accordo con l’Olympiacos

