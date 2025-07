Trump su Gaza e sferza Netanyahu | C’è fame vera nella Striscia non puoi fingere di non vedere

« Abbiamo fermato la guerra, ne abbiamo fermate cinque all’incirca ». Con queste parole, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha attirato l’attenzione internazionale durante l’inaugurazione del suo nuovo campo da golf ad Aberdeen, al termine di un soggiorno scozzese di cinque giorni. A chi lo accusava di disinteresse per le crisi globali, ha replicato: «Farò una veloce partita e poi tornerò a Washington così spegneremo ‘incendi’ in tutto il mondo. Questo è molto più importante che giocare a golf, per quanto mi piaccia tanto». Trump: “A Gaza la priorità assoluta è sfamare i civili”. Accanto al primo ministro britannico Keir Starmer, nella cornice estiva di Turnberry, il tycoon ha dunque chiarito l’indirizzo operativo della sua visita: «Stiamo lavorando insieme per cercare di sistemare le cose », ha dichiarato a Sky News in riferimento alla situazione nella Striscia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Trump su Gaza e sferza Netanyahu: “C’è fame vera nella Striscia, non puoi fingere di non vedere”

