Trump non cerco summit con Xi forse in Cina ma su invito

"Le fake news riportano che io cerco un 'vertice' con il presidente cinese Xi. Non è corretto, non sto cercando nulla! Potrei andare in Cina, ma solo su invito del presidente Xi, che è stato esteso. Altrimenti, nessun interesse!": lo scrive Donald Trump su Truth. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, non cerco summit con Xi, forse in Cina ma su invito

Dazi, Trump ghigliottina l’Ue con tariffe al 50%: “Non cerco accordo, vi siete approfittati di noi” - La direzione verso cui si stavano dirigendo le trattative in corso con l'Unione europea non stavano soddisfando il Presidente a stelle e strisce che ha deciso di ridurre il tempo disponibile per trovare l'intesa sui dazi L'articolo Dazi, Trump ghigliottina l’Ue con tariffe al 50%: “Non cerco accordo, vi siete approfittati di noi” proviene da Il Difforme.

Trump: Dazi in Ue al 50% dal primo giugno, non cerco accordo. Trattative non portano a nulla - (Agenzia Vista) Usa, 23 maggio 2025 Applicheremo un dazio diretto del 50% sull'Unione europea, a partire dal primo giugno 2025.

Trump minaccia l'Europa: «Dazi al 50% da giugno. Non cerco accordi». Borse a picco | Perché il tycoon non lascia ma raddoppia? - Il ministro dell’Economia: «Abbiamo imprenditori con una capacità di resilienza pazzesca. Sono convinto che possano gestire un ammontare dei dazi limitato»

Donald trump conferma un invito ufficiale da parte del presidente xi jinping in cina entro fine anno - Donald Trump ha ricevuto un invito ufficiale da Xi Jinping per una visita in Cina, possibile in autunno durante il summit Apec, segnando un potenziale rilancio dei rapporti diplomatici tra Stati Uniti ... Si legge su gaeta.it