Si stringe la morsa su Trump, che passa in modalità neocon. Lo dice il suo inasprimento rispetto ai due fronti di guerra gestiti da tale ambito, Russia e Medio Oriente, con il presidente Usa passato in modalità anti-russa e schiacciato sulle posizioni di Netanyahu sul genocidio di Gaza. Non è una capitolazione totale, come denota la lamentela sulla fame indotta a Gaza e l’auspicio di un accordo per raggiungere un cessate il fuoco, cenni discordi dalle linee guida del governo israeliano (che procede spedito con il piano per occupare la Striscia e annettere la Cisgiordania). Ma di certo i suoi margini di manovra si sono ridotti, e tanto. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Trump nella morsa dei neocon, il suo mandato è già finito