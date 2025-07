Trump furioso scoppia la tensione con Putin L’ultimatum alla Russia fa tremare il mondo

Donald Trump ha espresso il suo disappunto. Ha parlato di una mancanza di risposta. La Russia non ha risposto al suo ultimatum. Ha definito la situazione “una vergogna”. Il presidente degli Stati Uniti ha rilasciato queste dichiarazioni. Stava parlando con i reporter. Si trovava a bordo dell’Air Force One. L’aereo era partito dalla Scozia. Era diretto a Washington. Le dichiarazioni di Trump. L’ultimatum di Trump a Mosca ha radici complesse. Si inserisce in un quadro geopolitico delicato. Le relazioni tra Stati Uniti e Russia sono tese. Diversi fattori contribuiscono a questa tensione. Ci sono questioni di sicurezza internazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Trump furioso, scoppia la tensione con Putin. L’ultimatum alla Russia fa tremare il mondo

In questa notizia si parla di: trump - ultimatum - russia - furioso

