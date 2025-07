Trump dice che la Russia dovrà negoziare un accordo di pace entro una decina di giorni

Donald Trump ha perso la pazienza nei confronti di Vladimir Putin. Adesso il presidente americano ha messo la faccia cattiva e deciso che non farà altre concessioni, politiche o di altro genere, al dittatore russo. Quindi il tempo per raggiungere un accordo di pace con l’Ucraina, dice Trump, si riduce a una decina di giorni, dodici al massimo, comunque meno delle due settimane canoniche che il presidente degli Stati Uniti usa come unità di misura standard per tutte le cose. Trump ha parlato ieri in Scozia, dopo l’incontro con Ursula von der Leyen sui dazi, durante un faccia a faccia con il primo ministro britannico Keir Starmer. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Trump dice che la Russia dovrà negoziare un accordo di pace entro una decina di giorni

In questa notizia si parla di: trump - dice - accordo - pace

Trump dice: a Istanbul potrei esserci anch’io. L’attardarsi di Putin e i prossimi passi dell’Ue - Bruxelles. Il presidente americano, Donald Trump, non ha escluso di andare a Istanbul giovedì per i negoziati diretti tra Ucrai.

Trump ribalta la strategia su Kiev: “Invieremo altre armi all’Ucraina. Putin? Dice stronzate” - A Kiev si avverte, almeno in parte, un cambio di passo. La Casa Bianca, con una decisione a sorpresa, rimette in moto il flusso delle forniture militari verso l’Ucraina, ribaltando in poche ore scelte recenti e aspettative consolidate.

Trump esulta per l’accordo sui dazi con il Regno Unito, ma non dice cosa c’è dentro - Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno detto di aver raggiunto un accordo commerciale a seguito dei dazi imposti da Donald Trump, ma non hanno chiarito i contenuti.

"Sono deluso da Putin". Lo ha detto Donald Trump nell'incontro con il premier Keir Starmer avvertendo che ridurrà la deadline di "50 giorni" data a Mosca per approvare l'accordo di pace con l'Ucraina. "Fisserò una nuova scadenza per la Russia di circa 10- Vai su Facebook

Altrimenti ci arrabbiamo Trump dice che la Russia dovrà negoziare un accordo di pace entro una decina di giorni; Trump nuovo ultimatum alla Russia, non vuole più parlare con Putin e Medvedev: È un passo verso la guerra; Trump: Deluso da Putin. Netanyahu dice che a Gaza non c'è una carestia? I bambini sembrano affamati.

Trump, il nuovo ultimatum a Putin di 10-12 giorni: poi sarà guerra commerciale con Mosca. «Sono molto deluso da lui» - Credeva di poter mettere fine alla guerra in Ucraina in pochi giorni, al massimo poche settimane. Scrive msn.com

Ucraina, l’ultimatum di Trump a Putin: «Non ha fatto progressi, gli do 10 giorni. Non mi interessa più parlare con lui» - 12 giorni l’ultimatum a Vladimir Putin perché accetti la tregua in Ucraina e sieda al tavolo della pace. Da ilmessaggero.it