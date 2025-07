Trump come Brenno

Non ho ancora capito se l’accordo con Trump sui dazi è un buon compromesso o una rovina. Gli economisti dicono tutto e il contrario di tutto. Mario Scalzoni via email Gentile lettore, lasci stare gli economisti, sono come i virologi al tempo della pandemia: qualunque cosa dicessero era poi smentita dai fatti. Ce n’è uno della Bocconi che giorni fa è riuscito a dire nella stessa intervista sia che l’Europa ha sbagliato ad accettare la trattativa sia che l’Europa ha fatto bene. Quanto all’accordo scozzese tra Ue e Trump, non è un accordo: è un’estorsione. Il dato di fondo è questo, checchĂ© ne dicano i giornaloni: l’America taglieggia i suoi vassalli imponendo di pagare un balzello del 15% per ogni merce esportata oltre Atlantico. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it