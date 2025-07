Trump ' attacco a Manhattan un atto di violenza insensata'

"Sono stato informato sulla tragica sparatoria avvenuta a Manhattan, un luogo che conosco e amo. Confido che le nostre forze dell'ordine riescano a scoprire perché questo pazzo ha commesso un atto di violenza così insensato". Lo scrive Donald Trump su Truth. "Sono vicino alle famiglie delle quattro persone uccise, incluso l'agente della polizia di New York, che ha compiuto il sacrificio estremo. Dio benedica il dipartimento di Polizia di New York e dio benedica New York!", ha aggiunto il presidente americano.

In questa notizia si parla di: trump - manhattan - atto - violenza

