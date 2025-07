Trump A Gaza la fame c’è

A quanti nel mondo criticano Israele per la diffusione della fame a Gaza si è associato ieri anche Donald Trump. "Sulla base di quanto ho visto alla televisione, ci sono lĂ bambini che sembrano molto affamati" ha affermato durante una visita in Scozia. Parlando all’indomani della decisione israeliana di autorizzare l’ingresso di aiuti e di rispettare pause umanitarie quotidiane di 10 ore, Trump ha aggiunto: "La fame a Gaza è reale, non può essere falsificata". Poi, con un’ulteriore critica a Netanyahu, ha affermato che gli Stati Uniti intendono intervenire direttamente "organizzando centri di distribuzione alimentare dove gli affamati abbiano accesso diretto al cibo, senza piĂą cancelli nĂ© reticolati": ossia diversamente da quanto da due mesi avviene nel sud della Striscia ai centri della Ong "Ghf", dove centinaia di persone hanno perso la vita nel corso di distribuzioni caotiche e violente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump "A Gaza la fame c’è"

