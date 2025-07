Trump | A Gaza fame vera e sollecita Israele a far entrare ogni grammo di cibo

Donald Trump ha ammesso l’esistenza di una «fame vera» nella Striscia di Gaza, invitando Israele a permettere l’ingresso di «ogni briciola di cibo» nel territorio assediato. In visita nel Regno Unito, il presidente degli Stati Uniti ha preso le distanze da Benjamin Netanyahu, che nei giorni scorsi aveva definito «una menzogna sfacciata» le crescenti accuse a Israele di stare causando una crisi umanitaria nella Striscia. Alla domanda se concordasse con Netanyahu, che ha dichiarato che « non c’è fame a Gaza », Trump ha risposto: «Non so. Guardando la televisione direi di no, quei bambini sembrano davvero affamati». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trump: «A Gaza fame vera», e sollecita Israele a far entrare «ogni grammo di cibo»

“Houthi arresi? In realtà per Trump quell’operazione militare costava troppo, così ha scaricato Israele e trovato l’accordo” - Roma, 13 maggio 2025 - La campagna militare Usa contro gli Houthi è terminata perché alla fine, come ha detto il presidente Donald Trump, i ribelli yemeniti si sono arresi (o almeno hanno dichiarato di non prendere più di mira navi Usa e carghi internazionali)? Forse, ma il New York Times ha fatto due conti in tasca all'amministrazione Trump e, su suggerimento di ex e attuali funzionari voluti restare anonimi, ha scoperto che in realtà lo stop è arrivato per i costi sempre più elevati dell'operazione militare.

Trump e la stretta di mano storica con Al-Jolani: “La Siria deve riconoscere a Israele” - "È un giovane attraente. Un tipo duro, mi piace", ha esordito Trump parlando ai cronisti che lo hanno seguito fino in Arabia Saudita, confermando gli ottimi rapporti che attualmente gli Usa starebbero intrattenendo con la Siria.

Trump bypassa Israele: Hamas libera l’ostaggio Usa - Meno di una settimana dopo i colloqui diretti con il gruppo yemenita Ansarallah, gli Stati uniti aggirano per la seconda volta Israele, ottenendo un accordo diretto con Hamas sul rilascio […] The post Trump bypassa Israele: Hamas libera l’ostaggio Usa first appeared on il manifesto.

