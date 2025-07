Sventata una truffa telefonica da 49mila euro che utilizzava la tecnica dello "spoofing" che consente di falsificare l’identificativo del mittente in chiamata, Sms o e-mail. Questa volta i truffatori hanno fallito grazie all’intervento della Polizia di Gallarate. Nei giorni scorsi il dirigente del Commissariato ha ricevuto una chiamata da una conoscente che gli riferiva che il marito era in contatto telefonico con un sedicente funzionario dell’Ufficio Frodi di una banca di Mantova, che stava segnalando un bonifico sospetto di 49.000 euro per l’acquisto di un’autovettura, richiesto dal suo conto verso una filiale pugliese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Truffa da 49mila euro sventata dalla Polizia