truffa ad anziana arrestato nel salernitano

Truffa anziana nel Salernitano, arrestato. A Napoli, i carabinieri della stazione di San Cipriano Picentino hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip presso il Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica. Un uomo è indagato per truffa aggravata nei confronti di un'anziana di San Mango Piemonte. I fatti risalgono al 6 gennaio scorso, quando la vittima sarebbe stata contattata telefonicamente e, con la tecnica del falso incidente stradale che vedeva coinvolto il figlio, sarebbe stata raggirata e indotta a consegnare soldi e oggetti in oro tenuti in casa per un valore di circa 11mila.

