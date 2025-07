Trovato morto nelle campagne di Cremona | giallo su un 40enne scomparso da giorni

Il corpo ritrovato in un'auto finita in un canale. L'amico ferito resta in ospedale. È stato ritrovato senza vita il 40enne di Codogno scomparso da sabato pomeriggio. Il suo corpo è stato scoperto nella tarda serata di lunedì all'interno di un' auto abbandonata in un piccolo canale, nelle campagne tra Pizzighettone, Grumello Cremonese e Crotta d'Adda, nel Cremonese. Il mistero della Seat Leon nera. Il cadavere si trovava dentro una Seat Leon nera, risultata intestata a un amico della vittima. Il veicolo è stato localizzato nella stessa zona in cui il cellulare del 40enne aveva emesso l'ultimo segnale, spingendo le forze dell'ordine a concentrare le ricerche proprio in quell'area.

In questa notizia si parla di: scomparso - 40enne - trovato - morto

