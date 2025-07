Trovato morto 8 giorni dopo l’incidente | Vittorio Buccioli era scomparso dopo una cena al mare

Ravenna, 29 luglio 2025 – È stato ritrovato senza vita questa mattina Vittorio Buccioli, il 58enne di Casalborsetti di cui si erano perse le tracce la sera del 21 luglio. Il corpo è stato scoperto da un familiare in via Maone, poco distante da casa, ai margini della strada dove una curva piega verso destra. Accanto a lui c’era la sua moto, una Bmw grigia: l’ipotesi più accreditata è quella di un incidente stradale autonomo avvenuto proprio la notte della scomparsa. Morto Fausto Donzellini, addio all’anima della Campaza e papà del Parco delle Cicogne Buccioli aveva cenato quella sera al bagno Wave di Punta Marina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trovato morto 8 giorni dopo l’incidente: Vittorio Buccioli era scomparso dopo una cena al mare

