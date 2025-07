Tris d’onore per il gruppo balestrieri. Impresa sfiorata nella sfida di San Marino.

SANSEPOLCRO Balestrieri di Sansepolcro protagonisti e vincitori a "squadre" (il titolo è comunque meramente platonico) in una Disfida del Tricorniolo a San Marino che continua a rimanere stregata per ciò che riguarda il primo posto. La società del Borgo ha infatti conquistato il secondo, il terzo e il quarto posto nella competizione che domenica sera, in notturna, ha chiuso la rassegna delle Giornate Medioevali nell’antica repubblica del Titano. Non è poco, se si considera che alla Cava dei Balestrieri si sono sfidati in totale 30 armigeri, cinque per ciascuna delle sei città invitate: Lucca, Massa Marittima, Pisa Porta San Marco, Volterra, Sansepolcro e ovviamente San Marino, che si è aggiudicato questa edizione grazie all’eccezionale verretta scoccata da Lorenzo Voltan, capace di trovare posto fra i puntali già conficcati nella prolunga di appena 4 centimetri di diametro e di avvicinarsi più delle altre al centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

