Tributo a Renato Zero i Maya e tante feste | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

La festa alla Madonna della Castagna, il cinema all’aperto all’Arena Santa Lucia e all’Esterno Notte, il festival del gluten free all’estivo Spritz&Burger di Albino, Malpaga Sounds, il tributo a Renato Zero alla festa della solidarietĂ a Gorle, Abbazia in festa Ad Albino, i Maya allo “Spirito del Pianeta” a Piario e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 29 luglio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino a domenica 14 settembre a Bergamo torna la “Festa della Madonna della Castagna ”. Un luogo dove mangiare bene e in compagnia, immersi nel verde dei boschi della cittĂ lontano dal caldo estivo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Tributo a Renato Zero, i Maya e tante feste: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

In questa notizia si parla di: bergamo - tributo - renato - zero

Tributo a Lucio Dalla, feste e birra: cosa fare stasera a Bergamo e provincia - Il tributo a Lucio Dalla a ChorusLife a Bergamo, tante feste e sagre, Sbirrando a Calusco d’Adda, l’Original Bier Fest allo Spazio Fase di Alzano Lombardo, cinema e altro ancora.

Clamore Festival, feste e Tributo ai Pinguini: cosa fare stasera a Bergamo e provincia - La nuova edizione di Clamore Festival in diverse location a Bergamo, la serata musicale “Hitaly” a ChorusLife, la festa alla Madonna della Castagna, l’estivo Spritz&Burger ad Albino, il concerto dei Giovani Wannabe tributo ai Pinguini Tattici Nucleari a “Live in Zanica”, la festa a Locate Bergamasco con i tipici casoncelli, lo spettacolo “Arlecchino svelato” a Pagazzano e altro ancora.

Tributo ai Queen, Indie e tante feste: cosa fare stasera a Bergamo e provincia - Il concerto dei Vipers – Tributo ai Queen a Grassobbio nella serata di apertura dell’edizione 2025 di “Amici in festa”, la festa Indie al Revel Summer Festival di Treviglio, la festa alla Madonna della Castagna, il cinema all’aperto all’Esterno Notte e all’Arena Santa Lucia a Bergamo, tante feste e altro ancora.

Festival del Carmine Pavia AMALO Tributo a Renato Zero Prestare attenzione a Don Daniele Voice Vai su Facebook

Tributo a Renato Zero, i Maya e tante feste: cosa fare stasera a Bergamo e provincia; Eventi Oggi 7 Marzo Bergamo; Amalo - Renato Zero tribute.

Sabato al festival del Carmine c’è il tributo a Renato Zero - Tributo a Renato Zero" è il titolo dello spettacolo che sabato 19 luglio andrà a "scaldare" il pubblico nel corso dell'edizione 2025 del Festival del Carmine. Da laprovinciapavese.gelocal.it

Amalo - tributo a Renato Zero - L'Eco di Bergamo - tributo a Renato Zero Alla Festa del Moscato serata tributo dedicata alle più belle canzoni di Renato Zero. Secondo ecodibergamo.it