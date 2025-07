Il grido d’allarme lanciato dal procuratore Tescaroli, dal Tribunale e dall’Ordine degli avvocati, sulle condizioni in cui versa il tribunale di Prato non può essere ignorato. I protagonisti della giurisdizione denunciano da tempo una situazione insostenibile. Al tribunale manca il 47% del personale amministrativo. Questo ha portato ad un rallentamento del regolare lavoro che dovrebbe svolgere il tribunale con tante sentenze non eseguite. La situazione è inaccettabile. Ai sopralluoghi dei membri del governo è seguito il nulla: è finito il tempo delle passerelle, degli slogan e delle promesse, ora servono fatti concreti - dichiarano i deputati dem Federico Gianassi e Marco Furfaro- Davanti al collasso della giustizia in Italia il governo ha l’obbligo di intervenire con investimenti immediati, ma è invece impegnato nel mettere in atto azioni ideologiche e punitive come la separazione delle carriere". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Š Lanazione.it - "Tribunale precario. Il governo che fa?"