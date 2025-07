Treviso 10 centesimi in più per brioche tagliata a metà | polemica in pasticceria

Una polemica per una brioche tagliata a metà. Succede alla pasticceria Audrey, in piazza Grande a Oderzo (Treviso), dove una cliente, durante una colazione con la madre, si è vista addebitare l'extra per aver chiesto che il cornetto artigianale venisse diviso a metà. Il post è diventato virale, dividendo l’opinione pubblica tra chi ha parlato di “speculazione” e chi, invece, ha difeso il diritto del commerciante di far pagare una lavorazione aggiuntiva. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Treviso, 10 centesimi in più per brioche tagliata a metà: polemica in pasticceria

In questa notizia si parla di: metà - treviso - brioche - tagliata

Lavoro a Treviso: per la Cna la metà dei professionisti richiesti non si trova - Nel mese di maggio erano attese oltre 6.500 assunzioni nella Marca, con una proiezione di quasi 20.000 entro la fine di luglio.

Treviso, la brioche tagliata a metà costa 10 centesimi in più: polemica in pasticceria - Il titolare del laboratorio Audrey di Oderzo: “Le critiche? Così garantiamo qualità. Travolti dalle recensioni negative, ma per farcire entrambe le parti usiamo più materiale”

Può una brioche tagliata a metà diventare un caso? A quanto pare sì, visto quanto successo a una pasticceria di Oderzo (Treviso), dopo che una cliente, andata a fare colazione con la madre, ha dovuto pagare il “brutal sovrapprezzo” di 10 centesimi per aver Vai su Facebook

Treviso, la brioche tagliata a metà costa 10 centesimi in più: polemica in pasticceria; Treviso, la brioche tagliata a metà con sovrapprezzo di 10 centesimi diventa un caso. Il titolare: «Le critiche? Così garantiamo qualità»; Brioche tagliata a metà con sovrapprezzo, polemica in una pasticceria di Treviso: ma è legale?.