Trevisani si sbilancia | Lookman serve tanto all’Inter e penso che alla fine arriverà Secondo me quella cifra può bastare

Il futuro di Ademola Lookman continua a tenere banco in casa mercato Inter. L'esterno offensivo nigeriano classe 1997, reduce da una stagione da protagonista con l'Atalanta, è il primo obiettivo della dirigenza nerazzurra per completare il reparto offensivo. A esporsi sul possibile esito dell'operazione è stato il giornalista Riccardo Trevisani, intervenuto sul canale YouTube di fantacalcio.it. Secondo Trevisani, l'Inter ha un evidente bisogno di un giocatore con le caratteristiche di Lookman, in grado di saltare l'uomo e creare superiorità numerica.

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus - La trattativa per Lookman sta diventando troppo complicata: l’Inter ha un nuovo obiettivo, Juve spiazzata.

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta - Un attaccante nel mirino e una contropartita che accende la trattativa. L’Inter punta Lookman, ma l’Atalanta fa una richiesta inaspettata Ademola Lookman è il nome segnato in rosso nella lista degli attaccanti seguiti dall’Inter.

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Inter, il giorno di Lookman: oggi l'incontro per sbloccare l'affare - Ore decisive nella trattativa con l'Atalanta per l'acquisto dell'attaccante nigeriano: Marotta pronto ad alzare l'offerta fino a 45 milioni di euro ... msn.com scrive

CdS - Lookman, solo Inter: il nigeriano ha le idee chiare. Trattativa partita e non sarebbe una sorpresa se... - Le alternative non mancano e l'Atalanta, come prevedibile, ha rifiutato la prima offerta da 40 milioni, ma la giornata di ieri ha confermato in maniera inequivocabile come sia proprio ... Come scrive msn.com