Treviglio. Via Mazzini si rifà il look. Dopo un anno di lavori e un investimento da oltre un milione di euro, si è conclusa la riqualificazione di una delle principali arterie di collegamento tra il centro storico di Treviglio e l’area nord della città. A partire da fine agosto, scatterà la nuova viabilità: il tratto compreso tra via Casnida e largo Primo Maggio diventerà a senso unico in uscita, mentre resterà a doppio senso il tratto da piazza del Popolo fino all’incrocio con via Casnida. “Con questa nuova configurazione – ha spiegato l’assessore Basilio Mangano – sarà possibile ricavare circa 40 nuovi parcheggi in via Mazzini e altri 15 in via Cassani, dove verrà invertito l’attuale senso unico in uscita su via Mazzini”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Treviglio, via Mazzini cambia volto: nuova viabilità, più sicurezza e parcheggi