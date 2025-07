Treni sulla linea lenta l’apertura | I regionali restano sulla Direttissima

di Manuela Plastina Si apre un varco di speranza per i pendolari dell’Aretina: si parla di una deroga almeno parziale per il passaggio dei treni regionali sulla Direttissima. Dal primo gennaio prossimo i mezzi che non superano i 200 mh dovrebbero andare sulla linea lenta, con relativo aumento dei tempi di percorrenza. È una decisione di Art, l’autoritĂ di regolazione dei trasporti, subita da Toscana e Umbria nei tratti di loro competenza. Dopo le critiche dei pendolari, della Regione umbra, ma anche dei sindaci del Valdarno (con relativo flash mob con fascia tricolore) e dopo la riunione tra le due amministrazioni regionali, i primi cittadini, Rfi e Trenitalia in cui si chiedeva appunto un’ulteriore proroga almeno fino all’entrata in servizio dei nuovi treni Pop, ora arriva il primo segnale positivo: "Si va verso una deroga al blocco dei treni regionali sulla Direttissima, anche se non è chiaro se sarĂ parziale e fino a quando". 🔗 Leggi su Lanazione.it Š Lanazione.it - Treni sulla linea lenta, l’apertura: "I regionali restano sulla Direttissima"

Treni, disagi per i passeggeri sulla linea Torino-Milano: circolazione sospesa a Novara e regionali cancellati - Altro giorno di disagi per chi viaggia in treno. Questa volta a essere interessata è la linea convenzionale Torino – Milano per colpa di un guasto elettrico.

Lavori sulla linea ferroviaria tra Modena a Bologna, treni cancellati e bus sostitutivi - Nei giorni 17 e 18 maggio, per lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Bologna – Piacenza, la circolazione ferroviaria tra Modena e il capoluogo di regione subirà modifiche importanti.

Treni, modifiche alla circolazione dei treni sulla linea Firenze-Pisa - Pontedera, 16 maggio – La circolazione è sospesa nelle domeniche 18 e 25 maggio dalle 10.30 alle 13.

Casucci, «Treni pendolari su linea lenta, Regione chieda a Mit sconto su abbonamenti» - Chiediamo che la Regione Toscana pensi a farsi promotrice,presso il Ministero dei Trasporti, di un possibile sconto sull'abbonamento dei pendolari". Secondo lanazione.it

Treni, Casucci (Noi Moderati): “Pendolari sulla linea Lenta, la Regione chieda al Ministero uno sconto sull’abbonamento” - “Nella malaugurata ipotesi in cui i treni pendolari vengano, dal 1° gennaio 2026, spostati sulla linea ferroviaria Lenta Arezzo- Si legge su valdarnopost.it