Trema tutto Scossa di terremoto improvvisa in Italia | paura tra gli abitanti

Paura e preoccupazione nel tardo pomeriggio di oggi per una scossa di terremoto avvertita chiaramente in alcune aree del Nord-Ovest italiano. Sui social, in pochi minuti, sono comparsi post e messaggi di cittadini che hanno segnalato il movimento del suolo, raccontando di aver sentito tremare porte e finestre, in particolare nei piani alti delle abitazioni. Alcuni hanno riferito di essere scesi in strada per la paura, sebbene al momento non siano stati registrati danni. “Qualcuno ha sentito la scossa?”, “Tutto ha tremato per pochi secondi”, sono solo alcuni dei commenti pubblicati su X e Facebook, dove in molti hanno condiviso l’orario esatto in cui hanno avvertito il sisma, cercando conferme da amici e vicini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Trema tutto”. Scossa di terremoto improvvisa in Italia: paura tra gli abitanti

In questa notizia si parla di: scossa - terremoto - paura - trema

Forte Scossa di Terremoto a Napoli, avvertita anche in tutta la provincia. - La scossa è stata avvertita in tutta la zona dei Campi Flegrei e l’abbiamo sentita qui forte in Redazione a Napoli, ma anche in tutta la provincia.

Terremoto al largo della Sardegna: scossa di magnitudo 2.6 a ovest di Stintino - Una scossa di terremoto è stata registrata questa mattina, venerdì 2 maggio, al largo della costa nord-occidentale della Sardegna.

Terremoto a sud di Roma, scossa di magnitudo 2.9 risveglia i residenti - (Adnkronos) – Terremoto nella provincia di Roma. Una scossa di magnitudo 2.9 è stata registrata alle 3:42 di oggi, giovedì 7 maggio, tra San Cesareo e Rocca Priora.

https://dedalomultimedia.org/notizie/ultime/27593-trema-la-terra-a-napoli-e-pozzuoli-forte-scossa-di-magnitudo-4,-paura-tra-la-popolazione.html… #Napoli #Pozzuoli #Terremoto #CampiFlegrei #Scossa #Bradisismo #INGV #EmergenzaSismica #18Luglio20 Vai su X

Trema la terra in Friuli. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata a due chilometri da Verzegnis. Sentita nitidamente in tutta la Carnia. Non si registrano danni a cose o persone L'articolo con gli aggiornamenti: https://trib.al/OuT9Nru Vai su Facebook

La terra trema, scossa di magnitudo 3.6. Torna l'incubo terremoto, paura tra la popolazione: la situazione; Forte scossa di terremoto, trema Napoli: paura tra la popolazione; Scuole chiuse e notti in auto, paura per il terremoto ai Campi Flegrei.

Trema la terra in Sicilia, scossa di terremoto a Palermo: paura in serata - L'epicentro del sisma è stato localizzato in mare, nel tratto di costa siciliana centro- Da msn.com

Forte scossa di terremoto, trema Napoli: paura tra la popolazione - L'articolo Forte scossa di terremoto, trema Napoli: paura tra la popolazione proviene da OttoPagine. Scrive msn.com