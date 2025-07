Trattamenti anti-zanzare il piano di agosto a Pisa | Regione Toscana miope nel vietare l' uso di adulticidi

Prosegue anche nell'estate 2025 il piano di disinfestazione promosso dall'amministrazione comunale per contrastare la proliferazione delle zanzare a Pisa. In corso i trattamenti larvicidi nelle caditoie e nei tombini di tutte le zone del territorio urbano, comprese le aree verdi pubbliche, parchi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: trattamenti - zanzare - piano - pisa

Alia Multiutility in azione contro le zanzare: al via i trattamenti in numerosi Comuni toscani - L’aumento delle temperature e l’estate oramai alle porte ma anche le piogge intense, favoriscono il proliferare delle zanzare.

Alia in azione contro le zanzare: al via i trattamenti in vari Comuni toscani, ecco dove - Firenze, 16 maggio 2025 – Con l’estate alle porte, l’aumento delle temperature e le piogge più intense favoriscono il proliferare delle zanzare.

Sansepolcro, zanzare: avviata la campagna comunale di trattamenti larvicidi - Arezzo 16 maggio 2025 – Il Comune di Sansepolcro informa la cittadinanza che hanno preso il via gli interventi larvicidi sulle caditoie pubbliche del territorio, nell’ambito della campagna estiva di contrasto alla proliferazione delle zanzare.

Trattamenti anti-zanzare, il piano di agosto a Pisa: Regione Toscana miope nel vietare l'uso di adulticidi; Cascina, prosegue la disinfestazione per zanzare e topi; Cascina: prosegue il programma per la disinfestazione di zanzare e topi.

Zanzare, piano estivo di disinfestazione a Pisa - Prosegue anche nell’estate 2025 il piano di disinfestazione promosso dall’Amministrazione Comunale per contrastare la proliferazione delle zanzare a Pisa. gonews.it scrive

Cascina, prosegue la disinfestazione per zanzare e topi - Prosegue la campagna di disinfestazione da zanzare nonché il servizio di derattizzazione programmati dal Comune di Cascina anche per il 2025, come per tutti gli anni preceden ... Come scrive msn.com