Trasloco per l’ ufficio tributi, il catasto e lo sportello di Gesem (Gestione Servizi Municipali Milano Nord) del comune di Rho: da giovedì 31 luglio questi tre servizi saranno operativi nella sede comunale di via Marsala 19, al piano terra. Per consentire il trasloco di materiali e archivi che si trovano in via Villafranca 8 nella nuova sede, oggi e domani i tre uffici saranno chiusi al pubblico. Ma quella di via Marsala sarà una sede nuova ma provvisoria, la loro collocazione definitiva infatti sarà del nuovo municipio che sorgerà dietro al palazzo comunale di piazza Visconti per il quale è in corso di completamento la progettazione definitiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Traslocano ufficio tributi e catasto di Rho