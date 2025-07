Traslocano tritoni salamandre e rane temporarie | Consorzio al lavoro contro il rischio idraulico

Arezzo, 29 luglio 2025 – Dopo i pesci, anche salamandre pezzate, una cinquantina di tritoni e numerose rane temporarie hanno provvisoriamente cambiato casa. Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno infatti, prima di dare ufficialmente il via al maxi cantiere per il ripristino delle briglie montane sul Fosso della Bernardina e sul Fosso di Camaldoli, ha trasferito con cura gli anfibi che popolano le acque dei due tratti. Siamo a Poppi, nei pressi della SP 69 dell’Eremo di Camaldoli, nel cuore del Casentino, all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e della Riserva Naturale Biogenetica, dove è stato programmato un intervento rilevante per la messa in sicurezza del territorio e, proprio perché inserito in un contesto di pregiato valore ambientale, estremamente delicato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

