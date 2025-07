Tragico incidente scontro con il quad in Croazia | morto il 19enne bergamasco Pietro Adobati

Un ragazzo di 19 anni, Pietro Adobati, di Nembro (Bergamo), è morto in un incidente avvenuto nella serata di ieri sull'isola croata di Pago: il ragazzo ha perso la vita dopo un violento schianto alla guida di un quad nella localitĂ di Jakisnica, nel nord dell’isola. Dopo aver sbandato - ha ricostruito la polizia di Pago - il quad ha invaso la corsia opposta ed è stato centrato sul lato posteriore. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tragico incidente, scontro con il quad in Croazia: morto il 19enne bergamasco Pietro Adobati

