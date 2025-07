Tragedia sul Diavolo di Tenda Cade poco prima della vetta Fatale il volo di cento metri

Si chiamava Stefano Poli, aveva 57 anni, ed era originario di Colzate. Appassionato di montagna ha perso la vita domenica mentre assieme a due amici stava raggiungendo la cima del Diavolo di Tenda, nel territorio di Carona. L’escursionista precipitando per un centinaio di metri. Insieme a due amici della Valle Seriana Stefano Poli aveva raggiunto il rifugio Calvi, erano poi passati vicino al lago rotondo e avevano in seguito utilizzato il sentiero che portava al passo di Valsecca, per dirigersi infine verso la vetta. Secondo una prima ricostruzione i tre stavano procedendo lungo la cresta e mancava ormai poco per arrivare sulla sommitĂ del rilievo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tragedia sul Diavolo di Tenda. Cade poco prima della vetta. Fatale il volo di cento metri

In questa notizia si parla di: diavolo - tenda - prima - vetta

Stefano Poli, escursionista di 57 anni, muore a pochi passi dalla cima del Diavolo di Tenda - Carona. Una gita in montagna si è trasformata in tragedia domenica mattina, 27 luglio, quando un escursionista di 57 anni, Stefano Poli, residente a Colzate, ha perso la vita dopo essere precipitato in un canalone impervio mentre si apprestava a raggiungere la vetta del Pizzo del Diavolo di Tenda, in alta Valle Brembana, nel cuore delle Alpi Orobie Bergamasche.

Tragico incidente in Alta Valle Brembana, Stefano Poli precipita e muore a pochi passi dalla vetta del Diavolo di Tenda - Bergamo, 28 luglio 2025 – Un’altra tragedia in montagna. Domenica 27 luglio, verso le 10 del mattino, un uomo è morto precipitando in un canalone, durante un'escursione con due amici a Carona, in Alta Valle Brembana.

Tragedia sul Diavolo di Tenda. Cade poco prima della vetta. Fatale il volo di cento metri; Escursionista di 57 anni muore a un passo dalla cima del Diavolo di Tenda; Tragico incidente in Alta Valle Brembana, Stefano Poli precipita e muore a pochi passi dalla vetta del Diavolo di Tenda.

Tragedia sul Diavolo di Tenda. Cade poco prima della vetta. Fatale il volo di cento metri - Appassionato di montagna ha perso la vita domenica mentre assieme a due amici stava raggiungendo la cima del Diavolo di Tenda, ne ... Come scrive ilgiorno.it

Tragico incidente in Alta Valle Brembana, Stefano Poli precipita e muore a pochi passi dalla vetta del Diavolo di Tenda - Si trovava insieme a due amici quando avrebbe perso un appiglio e sarebbe caduto in un canalone ... Riporta msn.com