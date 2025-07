Tragedia sfiorata nelle acque dello Ionio | acquascooter si scontrano turista d’urgenza in ospedale

POSTO VECCHIO (Salve) – Tragedia sfiorata nelle acque dello Ionio: due acqua scooter si scontrano con violenza e una turista finisce d’urgenza in ospedale. L’incidente si è verificato nel pomeriggio a Posto Vecchio, la marina di Salve. Protagonista dell’accaduto un gruppo di francesi, in vacanza. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

