Tragedia sfiorata donna trascinata al largo dalla corrente | la salvano i tre bagnini del lido

Domenica diversa dalle altre, quella scorsa, per i tre bagnini di un lido a Marina di Minturno. Hanno salvato una donna di circa 40 anni, originaria di Cicciano, sorpresa da una corrente improvvisa e da onde alte mentre faceva il bagno sotto Monte d’Argento.La bagnante non riusciva più a tornare. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Famiglia travolta dalla corrente. Annegata una donna di 70 anni . Salvati il marito, la figlia e la nipote - Una giornata al mare nella splendida cornice della spiaggia del Gombo, all’interno del parco di San Rossore, si è trasformata in tragedia per una famiglia livornese.

Donna salvata risucchiata dalla corrente; salvata dal pronto intervento dei Carabinieri. Stava annegando al lido di Ladispoli - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un altro episodio che conferma l’importanza della prontezza e dell’intervento delle forze dell’ordine.

Minturno, bagnini eroi salvano 40enne di Cicciano in balia delle onde - Una donna di 40 anni, originaria di Ciccian, è stata salvata in mare al Lido Baia d’Argento, a Marina di ... Lo riporta cronachedellacampania.it

Gallipoli, turisti rischiano di annegare: spinti al largo dalla corrente. Paura sulla costa - Momenti di panico ieri mattina per una famiglia di origine argentina, ma residente in Trentino, in vacanza a Gallipoli. Come scrive msn.com