Tragedia sfiorata ad Ustica Rischiano di annegare nel mare in tempesta salvati da 6 ragazzi

Dalla spiaggia li hanno visti annaspare tra le onde del mare ingrossato dalla tempesta. In un attimo sono corsi fino alla battigia e hanno lanciato in acqua un salvagente. Una comunità intera si è mobilitata per soccorrere prima due ragazzi, poi un sub, che stavano per annegare nella caletta dell’acquario, nell’area marina protetta di Ustica. Nonostante le condizioni meteo proibitive, ieri il. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tragedia sfiorata ad Ustica. Rischiano di annegare nel mare in tempesta, salvati da 6 ragazzi

