Tragedia in mare a Paestum | 57enne muore annegato sotto gli occhi dei bagnanti

La vittima era originaria del Napoletano. Inutili i soccorsi: sul posto Capitaneria, Vigili del Fuoco ed elicottero.. Paestum (SA), 29 luglio 2025 — Un uomo di 57 anni, originario del Napoletano, è morto annegato questa mattina nelle acque di Paestum, nel Salernitano. La tragedia si è consumata intorno alle 10:30, davanti a numerosi bagnanti che hanno immediatamente allertato i soccorsi dopo aver visto l’uomo tuffarsi in mare agitato e non riemergere più. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli uomini della Capitaneria di Porto, i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Agropoli e successivamente un elicottero per il sorvolo dell’area. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: paestum - tragedia - mare - annegato

