Tragedia in mare a Capaccio | 57enne muore annegato davanti a moglie e figlio nonostante la bandiera rossa

Una giornata di vacanza si trasforma in tragedia. Una vacanza al mare si è trasformata in un dramma irreversibile per una famiglia di Sant’Antimo, in provincia di Napoli). Erano le 10:30 del mattino di domenica 28 luglio quando un uomo di 57 anni si è tuffato in acqua lungo il litorale di Capaccio-Paestum, in località Torre di Mare, ignorando la bandiera rossa esposta per il mare agitato. Pochi istanti dopo, sotto gli occhi della moglie e del figlio di 9 anni, è scomparso tra le onde, senza più riemergere. Un tuffo fatale nonostante i richiami dei bagnini. Il 57enne si trovava nei pressi del Camping Mare Pineta, in un tratto di costa compreso tra l’oasi dunale di Legambiente e il lido Dream. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tragedia in mare a Capaccio: 57enne muore annegato davanti a moglie e figlio nonostante la bandiera rossa

