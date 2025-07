Tragedia in centro arriva con un fucile semi automatico e spara | è strage La scoperta atroce sul killer

Nel cuore pulsante di una delle metropoli più sorvegliate al mondo si è consumato un dramma che ha lasciato sgomenta l’intera città . Lunedì sera, mentre le luci di Manhattan iniziavano a riflettersi sui vetri dei grattacieli e la routine serale prendeva il sopravvento, un uomo armato ha fatto irruzione in un edificio nel centro città , trasformando un’ordinaria serata in una tragedia. Il panico si è diffuso in pochi minuti, coinvolgendo lavoratori, passanti e turisti che affollano abitualmente quella zona. Le forze dell’ordine, intervenute tempestivamente, si sono trovate di fronte a una scena di estrema violenza, con vittime a terra e testimoni sotto shock. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Tragedia in centro, arriva con un fucile semi automatico e spara: è strage. La scoperta atroce sul killer

In questa notizia si parla di: centro - tragedia - arriva - fucile

Doppia tragedia sul lavoro a Milano: muoiono un muratore 24enne in centro e un 60enne in un deposito a Carpiano - Si chiamavano Endrit Ademi, 24 anni e Roberto Vitale, di 60, i due lavoratori morti ieri a Milano in due incidenti avvenuti a poche ore di distanza.

Mentre il glamour avvolge la Croisette, una lettera coraggiosa firmata da centinaia di artisti di fama mondiale, porta al centro del dibattito la tragedia palestinese e la brutale uccisione della fotoreporter Fatma Hassouna, protagonista di un film in concorso - O ltre al glamour scintillante, sulla Croisette, in questi giorni epicentro del cinema mondiale con l’apertura del 78esimo Festival di Cannes, c’è di più: un’onda di sdegno e di dolore per la strage di civili a Gaza.

Tragedia sfiorata in centro a Como: donna soccorsa in strada per il troppo alcol - Attimi di paura oggi poco dopo le 13 in via Fratelli Recchi, a Como, dove una donna è stata soccorsa in codice rosso per una grave intossicazione etilica.

Il sindaco di Trento Franco Ianeselli ha incontrato Antonio Di Nuovo e Luca Bianca, i due appuntati scelti che, lunedì scorso, sono riusciti a bloccare e a neutralizzare un uomo armato di fucile in via Romagnosi. Ai militari, accompagnati dal colonnello Danilo N Vai su Facebook

Paura in centro a Trento: armato di fucile entra nella lavanderia dell’ex moglie e spara durante l’arresto; Delebio, spara ai vicini con il fucile da caccia in una lite per i rumori dei lavori. Poi si uccide: aveva 90 anni; USA, sparatoria a Indianapolis: due vittime, morto anche un ragazzo, minorenni armati di fucili d'assalto.

Minacce con il fucile in centro a Trento, le testimonianze di ... - RaiNews - In pochi attimi le Fiamme gialle sono arrivate sul posto e, dopo aver cercato di calmare l'uomo. Secondo rainews.it