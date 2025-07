Tragedia a Calimera | 77enne muore dopo essere precipitata con l’auto in un cantiere stradale

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il 29 luglio 2025 una donna di 77 anni ha perso la vita a Calimera dopo che la sua auto è precipitata in una buca aperta per lavori stradali. Inutile ogni tentativo di soccorso: emergono dubbi sulla segnaletica del cantiere. I fatti Una 77enne residente a Calimera stava viaggiando lungo una strada secondaria della provinciale tra Calimera e Martano, in località Contrada Lacco Lame, quando ha perso il controllo della sua Fiat Punto. L’auto ha invaso l’area del cantiere, abbattendo transenne e finendo in una buca aperta sul manto stradale, causata dai lavori in corso . Soccorsi vani Allertati da alcuni operai impegnati nei lavori, i soccorsi hanno raggiunto il luogo del sinistro, ma per la donna non c’era più nulla da fare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

