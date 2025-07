Traffico Lazio del 29-07-2025 ore 17 | 30

Luceverde Lazio ben trovati dalla redazione traffico ancora ha rallentato sulla A12 Roma Civitavecchia tra Cerveteri e Santa Severa verso Civitavecchia per il ripristino della sede in seguito ad un incidente avvenuto questa mattina a Roma traffico sul Raccordo Anulare con coda in carreggiata esterna dalla Laurentina alla diramazione Roma Sud ed in carreggiata interna dalla Nomentana alla Prenestina Scusa estratti sulla Pontina da raccordo a Castel Romano verso Pomezia altri code sulla via Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino via di Acilia verso Ostia Per quanto riguarda i trasporti da oggi fino al 31 luglio per interventi straordinari alla stazione di Roma Termini modifiche alla circolazione ferroviaria e limitazioni di percorso interesseranno le linea fl2 Roma Tivoli Avezzano fl7 romana e di Leonardo Express da Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 29-07-2025 ore 17:30

Traffico Lazio del 14-05-2025 ore 09:30 - Luceverde Lazio Buongiorno e ben trovati dalla redazione auto in fila sul Raccordo Anulare per traffico intenso tra Tor Bella Monaca via Appia sia in carreggiata interna che su quelle altre cose dalla Roma Fiumicino alla Pontina sulla carreggiata esterna e dalla Ardeatina e la via del Mare su quella interna rallentamenti sul raccordo civitavecchia-tarquinia per lavori dello svincolo della via Aurelia in direzione Civitavecchia la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio in collaborazione con Roma Capitale https://storage.

Traffico Lazio del 12-05-2025 ore 09:30 - Luceverde Lazio ben trovati dalla redazione sulla A1 Roma Napoli a causa di un incidente Ci sono code per 2 km tra Frosinone Anagni in direzione di Roma restiamo in provincia di Frosinone per ricordare che fino al 23 giugno è chiuso sulla superstrada Sora Atina Cassino il tratto tra Ponte Melfa 2 Atina e Atina superiore per lavori nelle due direzioni frequente la formazione di code possibili rallentamenti per lavori sulla via Aurelia tra Riva dei Tarquini e Tarquinia Nord verso Roma si transita su carreggiata ridotta si transita su carreggiate a ridotta anche all'altezza di erano in direzione di Ladispoli alle porte di Roma code sulla Pontina da Tor de' Cenci all'Eur vestiamo sulla Pontina per segnalare che fino al 30 giugno per lavori notturni resterà chiusa tra Tor de' Cenci Pratica di Mare verso Pomezia nella fascia oraria dalle 21:30 alle 6 del mattino successivo ad esclusione dei giorni festivi da Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https://storage.

Restrizioni al traffico a Roma per Lazio-Juventus e match Sinner-Navone - La zona circostante lo Stadio Olimpico di Roma subirà limitazioni alla circolazione in occasione di importanti eventi sportivi in programma questo pomeriggio.

Incendio tra Romanina e Tuscolana, vicino al Raccordo: fiamme alte, esplosioni, traffico bloccato. Una donna salvata dai pompieri. Indagini in corso. #Roma #incendio Vai su X

ARPA Lazio ha pubblicato i dati del monitoraggio della qualità dell’aria, realizzato a seguito dell’esplosione di ieri in via dei Gordiani: https://shorturl.at/HZMJg Qui, invece, le informazioni e le indicazioni sanitarie, ricevute dall’ASL Roma 2 e pubblicate da Rom Vai su Facebook

LAZIO, ANAS: PER INCIDENTE, TRAFFICO TEMPORANEAMENTE BLOCCATO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA; Incidente su Grande Raccordo Anulare oggi a Roma, tir ribaltato e traffico bloccato: caos anche in autostrada; Tir si ribalta lungo il GRA, pesanti ripercussioni sul traffico.

Quando partire per le vacanze? Bollino rosso nel pomeriggio e domani 19 luglio, traffico e chiusure dell'estate: la guida - Nel terzo fine settimana di luglio lungo la rete stradale e autostradale di Anas è atteso traffico in costante aumento con spostamenti in crescita dai grandi centri urbani verso ... Riporta ilmessaggero.it

Incidente sul Grande Raccordo Anulare: un ferito e traffico rallentato - Presenza di code sulla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare all'altezza del km 56,200. Secondo dire.it