Tra Piano Mattei e sicurezza alimentare Meloni | Costruiamo un nuovo paradigma

Rilanciare il "nuovo paradigma" dei rapporti da costruire con l’Africa e toccare con mano i progressi del Piano Mattei. Con queste intenzioni Giorgia Meloni (foto) è tornata per la seconda volta in Etiopia. La capitale, Addis Abeba, è tirata a lucido per la presenza dei leader africani e delle istituzioni internazionali, riuniti per il terzo vertice Onu sui sistemi alimentari. Quel cibo che, insiste la premier, può essere la chiave per sostenere "crescita e prosperitĂ " nel continente. Nella cittĂ intanto le baracche hanno lasciato il posto a nuove costruzioni e molto dello sviluppo è, ancora oggi, targato Cina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

